В Барнауле освятили кресты и купола храма Святого Духа

Барнаульский и алтайский митрополит Сергий освятил накупольные кресты и декоративные главки для строящегося храма Святого Духа в Индустриальном районе Барнаула, сообщает Алтайская митрополия. Церемония состоялась 21 июня.

Храм возводят по адресу: улица Солнечная поляна, 90, пишет altapress.ru. Строительство находится на финальном этапе — специалисты работают над его внешним архитектурно-декоративным видом.

Также в этом году планируется завершить благоустройство территории — проложить тротуарную плитку, сделать ограду, достроить духовно-просветительский центр с актовым залом и аудиториями.

Ранее в июне сообщалось, что в Барнауле завершилось строительство улицы 65 лет Победы на участке от улицы Энтузиастов до улицы Сергея Семенова. Проезд открыли 1 июня.