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На западе отметили усталость Зеленского от антикоррупционной реформы

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Коррупция на Украине может укрепиться оттого, что проведение реформ утомило президента Владимира Зеленского, заявил в пятницу, 23 июня, The Economist.

В сообщении говорится, что украинский лидер накануне провел ряд мероприятий по борьбе с незаконной деятельностью.

«Однако западные чиновники предупреждают, что, несмотря на свои сильные стороны, Зеленский тяготится подробностями, которые следуют за этой... реформой», — пишет издание.

Авторы также предполагают, что после проведения выборов на Украине страна может вернуться к своей старой коррумпированной политике.

Экс-главу Верховного суда Украины арестовали на 60 дней по делу о взятке

18 мая Высший антикоррупционный суд арестовал на 60 дней экс-главу Верховного суда Украины Всеволода Князева по делу о взятке размером примерно $2,7 млн. По информации украинских СМИ, он стал самым высокопоставленным чиновником в стране, которого поймали на получении неправомерной выгоды.

Громкие кадровые перестановки в правительстве Украины и администрации президента страны Владимира Зеленского, связанные с коррупцией, прошли и в январе этого года. Со своих постов были сняты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замминистры развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Коррупционные скандалы на Украине активно освещаются в СМИ с начала спецоперации. Несмотря на заявление Зеленского в начале ноября об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.

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