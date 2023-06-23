Подводник назвал причины разрушения спускавшегося к «Титанику» батискафа

На батискафе «Титан», пропавшем в Атлантическом океане при спуске к «Титанику», произошло взрывное разрушение тонкой оболочки корпуса. Об этом бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России, доктор технических наук Тенгиз Борисов заявил в пятницу, 23 июня.

Подводник озвучил возможные причины случившегося. По его словам, существует два варианта разрушений подобного рода. В первом случае давление разрывает сосуд изнутри. Это может произойти из-за разрыва боеприпаса или газового баллона. Во втором случае внешнее высокое давление давит на оболочку.

По словам Борисова, если давление действует изнутри, то вмятины на оболочке и мелкие повреждения не мешают ее целостности, она выдерживает серьезное давление. Когда же оболочка имеет какие-нибудь вмятины или отклонения от идеальной геометрической формы, тогда наружное давление в какой-то момент воздействует, и аппарат схлопывается и разрушается. Причем это происходит при меньших нагрузках, чем эта оболочка могла бы выдержать изнутри.

«То есть произошло то, что я предсказал сразу после сообщений о катастрофе, — взрывная разгерметизация», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

По мнению военного, разгерметизация могла произойти по двум причинам. Аппарат мог быть сделан с какими-то технологическими нарушениями или не была выдержана идеальная форма корпуса.

«Откуда могли взяться определенные отклонения от идеальной цилиндрической формы? Это могло случиться при подъеме этого батискафа на борт или на судне, которое транспортировало его в район погружения. Может быть, еще где-то они ухитрились стукнуться, или это было накопление воздействий переменных нагрузок. Они же погружались уже не один десяток раз на предельную глубину и всплывали. Вот эта усталость корпуса могла сработать», — добавил подводник.

19 июня компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника», заявила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. Днем ранее примерно через 1 час 45 минут после погружения аппарат перестал выходить на связь с исследовательским судном «Полярный принц».

22 июня были найдены обломки батискафа. На следующий день было установлено, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions заявили, что считают пассажиров батискафа погибшими.

Береговая охрана США подтвердила, что найденные обломки принадлежат пропавшему батискафу. Дистанционно управляемый аппарат обнаружил хвостовой обтекатель «Титана» на морском дне примерно в 487 м от носовой части «Титаника». Другие элементы конструкции находились поблизости.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на экспертов, что пассажиры батискафа погибли безболезненно.



Профессор Международного университета Флориды Эйлин Марии Марти отметила, что разрушение корпуса подводного аппарата произошло за долю миллисекунды, что люди внутри могли даже не осознать, что есть проблема. Поэтому это произошло безболезненно, сообщает телеканал «Звезда».