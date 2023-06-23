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Нарышкин заявил о сохраняющейся возможности для встречи с главой ЦРУ

Нарышкин: возможность для встреч с главой ЦРУ Бернсом сохраняется
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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
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Возможность для встречи с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом сохраняется, и необходимость в поддержании контактов с американской стороной у России есть. Об этом сообщил 23 июня глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Он отметил, что за последнее время «не имел контактов со своим визави» из США, однако не исключает таких встреч в дальнейшей перспективе.

«У нас вполне приличные личные отношения, и, как мне представляется, необходимость в поддержании таких контактов и такой линии взаимодействия существует», — цитирует главу СВР ТАСС.

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Последняя на сегодняшний день встреча глав СВР и ЦРУ прошла 14 ноября 2022 года в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции в Анкаре. Нарышкин тогда подтвердил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и темы вокруг Украины. Как отметил глава СВР, беседа «была содержательной, проходила в очень комфортной, спокойной обстановке».

Между тем 25 февраля 2023 года глава ЦРУ Бернс, вспоминая встречу с российским коллегой, заявил, что поведение Нарышкина ему тогда показалось дерзким. При этом глава ЦРУ сделал вывод, что отношение к нему со стороны главы СВР было связано с уверенностью президента РФ Владимира Путина в грядущей победе России. По словам Бернса, прошедшая встреча была довольно удручающей.

17 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают возможной новой встречи Нарышкина с Бернсом, но дата пока не известна. Кроме того, Песков переадресовал в СВР вопрос о том, обсуждается ли с европейскими коллегами ситуация, связанная с Украиной.

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