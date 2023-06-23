Генпрокурор РФ провел личный прием жителей Оренбургской области

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочего визита в Оренбург провел личный прием жителей области. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

«Более чем за три часа глава надзорного ведомства принял свыше 20 заявителей. Четверо из них — жители наиболее отдаленных и труднодоступных населенных пунктов — обратились к генпрокурору по видеосвязи», — говорится в публикации Генпрокуратуры.

Отмечается, что жители пришли на встречу с проблемами, которые в основном касались защиты их социальных прав. Граждане попросили помочь в решении вопросов, например, с предоставлением мер поддержки семьям участников спецоперации, правами инвалидов, качеством оказания медицинской помощи, несанкционированным размещением отходов производства и потребления, а также обеспечением транспортной доступности.

Кроме того, горожане обратились с просьбами по соблюдению прав несовершеннолетних, а также защите жилищных прав.

Также в ходе рабочего визита Краснов заявил, что полностью отказаться от госконтроля предпринимателей невозможно, однако необходимо смещать вектор проверок в сторону профилактики нарушений. Он напомнил о позиции президента России Владимира Путина, который заявил, что проверок бизнеса не должно быть, за исключением тех объектов, где высок риск причинения травм людям либо возможен вред окружающей среде.