В Мурманской области изготовили первую в мире марку из рога лося
В Мурманской области художник и косторез из Ловозера «напечатали» почтовую марку на пластинах рога лося. Впервые в мире основой для марки стал такой природный материал, сообщает ИА «Би-порт» в пятницу, 23 июня.
Рисунок марки-виньетки из рога лося создан художником Иваном Демко. На нем изображен представитель малочисленного коренного населения Мурманской области — саам в национальном костюме на фоне северного сияния, который держит в руках рыбу.
Марки выпущены ограниченным тиражом преимущественно для филателистов и коллекционеров. Изделие весит 14 г, имеет размер 40 на 53 мм и толщину от 2,5 до 5 мм. Поверхность марки не плоская, а обработана под рельеф поверхности рога. На каждой из них красуется надпись на английском ELK HORN STAMP, также указаны персональный номер и уникальный номинал — один след лося (копыто), год выпуска.