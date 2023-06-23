Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Кемерово семеро подростков пострадали при пожаре в жилом доме
Армия
Российские авиастроители передали МО новую партию истребителей Су-35С
Экономика
В России началась работа над отечественным двигателем ПД-8В для вертолетов Ми-26
Общество
В Дагестане из-за сильного града пострадало более 1,7 тыс. га урожая зерновых
Общество
В Калининграде Лихачев и Гросси провели встречу по безопасности ЗАЭС
Происшествия
Пожарная часть загорелась в Богородицке Тульской области
Мир
В Монголии выявили 137 природных очагов чумы
Мир
Россия расширила запрет на въезд представителям ЕС в ответ на новые санкции
Пресс-релизы
III Конгресс молодых ученых пройдет 28–30 ноября в «Сириусе»
Армия
ВС РФ пресекли действия двух украинских ДРГ на краснолиманском направлении
Происшествия
Следствие ФСБ возбудило дело о госизмене на россиянина Хецоидзе
Мир
Обама признал желание русскоговорящих в Крыму воссоединиться с РФ в 2014 году
Мир
Лавров заявил о включении Африканского союза в G20 в ближайшей перспективе

В Мурманской области изготовили первую в мире марку из рога лося

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мурманской области художник и косторез из Ловозера «напечатали» почтовую марку на пластинах рога лося. Впервые в мире основой для марки стал такой природный материал, сообщает ИА «Би-порт» в пятницу, 23 июня.

Рисунок марки-виньетки из рога лося создан художником Иваном Демко. На нем изображен представитель малочисленного коренного населения Мурманской области — саам в национальном костюме на фоне северного сияния, который держит в руках рыбу.

Марки выпущены ограниченным тиражом преимущественно для филателистов и коллекционеров. Изделие весит 14 г, имеет размер 40 на 53 мм и толщину от 2,5 до 5 мм. Поверхность марки не плоская, а обработана под рельеф поверхности рога. На каждой из них красуется надпись на английском ELK HORN STAMP, также указаны персональный номер и уникальный номинал — один след лося (копыто), год выпуска.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023