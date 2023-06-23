Многие жители Крыма до воссоединения с Россией поддерживали РФ и видели в ней защитника своих интересов, заявил в пятницу, 23 июня, экс-президент США Барак Обама в интервью CNN, фрагмент которого опубликовала журналистка Кристиан Аманпур в своем Twitter.

«Крым был полон русскоговорящими, многие люди разделяли точку зрения, что Россия представляет их интерес», — сказал он.

По этой причине воссоединение полуострова с Россией произошло без вооруженного вмешательства, заявил Обама. Он также отметил, что Украина, которая была тогда, сильно отличается от современной.

Обама также заявил, что он и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель приложили достаточно усилий, чтобы со временем Украина смогла отделить свою идентичность от российской и «нарастить мышцы» для противостояния с РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в словах Обамы есть рациональное зерно, однако поправил экс-президента США, сказав, что воссоединения хотела не определенная часть Крыма, а практически всё население полуострова.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.