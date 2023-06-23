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Решетников проверил ход реализации федеральных мер поддержки в ДНР

Решетников проверил ход реализации федеральных мер поддержки в Донецке и Мариуполе
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Фото: пресс-служба
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников в пятницу, 23 июня, посетил Донецк и Мариуполь, чтобы проконтролировать исполнение поручений президента России Владимира Путина о предоставлении федеральных мер поддержки.

Министр совместно с врио главы Донецкой Народной Республике (ДНР) Денисом Пушилиным посетил предприятие, специализирующееся на производстве горношахтного оборудования. Решетников заявил, что министерство вместе с властями республики готовит новые механизмы поддержки производителей региона.

Кроме того, Решетников и Пушилин подписали соглашение о присоединении ДНР к национальному проекту «Производительность труда».

Помимо этого, министр проверил ход строительства флагманского отделения МФЦ в ДНР. Он отметил, что после завершения работ важно обеспечить оказание всего спектра государственных услуг по российским стандартам.

В новых регионах активно разворачивается инфраструктура господдержки. Центр «Мой бизнес» начнет работу в конце лета — начале осени. В июле стартует программа льготного лизинга имущества.

«В текущей ситуации управленческие команды, бизнес, люди проявляют стойкость и ответственность. Каждый проявляет максимальную отдачу на своем месте. Сохранили и восстанавливают промышленные производства, опорные отрасли, социальную инфраструктуру, коммуникации, обеспечивают себя необходимой продукцией. По поручению президента, правительство оказывает новым территориям особую поддержку и внимание. Максимально помогаем регионам, предпринимателям, людям», — сказал Решетников.

Также Решетников посетил отделение Промсвязьбанка — первого российского банка, который открыл свое отделение в республике. В его присутствии предприниматели подписали первые соглашения о льготных кредитах в рамках программы господдержки.

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Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября. Со дня принятия регионов в состав РФ местные жители признаются российскими гражданами.

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