Финансист из США рассказал об отказе погружаться на «Титане» со скидкой в $100 тыс.

Американский финансист Джей Блум отказался погружаться на батискафе «Титан», несмотря на предложенную ему скидку в $100 тыс. Об этом он рассказал 22 июня в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«В феврале основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш попросил меня и моего сына Шона отправиться с ним на погружение к «Титанику» в мае. Оба майских погружения были перенесены из-за погоды до 18 июня, даты этой поездки. Я выразил обеспокоенность по поводу безопасности», — написал Блум.

Раш предлагал Блуму билеты за $150 тыс. со значительной скидкой и уверял, что погружение на батискафе является более безопасным, чем полет на вертолете или дайвинг.

Вместо Блума и его сына в экспедицию отправились сам Стоктон Раш, британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

19 июня компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника», заявила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. Днем ранее примерно через 1 час 45 минут после погружения аппарат перестал выходить на связь с исследовательским судном «Полярный принц».

22 июня были найдены обломки батискафа.

23 июня было установлено, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions заявили, что считают пассажиров батискафа погибшими.

В тот же день береговая охрана США подтвердила, что найденные обломки принадлежат пропавшему батискафу. Дистанционно управляемый аппарат обнаружил хвостовой обтекатель «Титана» на морском дне примерно в 487 м от носовой части «Титаника». Другие элементы конструкции находились поблизости.