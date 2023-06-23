Два подростка пострадали в ДТП с питбайком под Симферополем
Под Симферополем произошло ДТП, которое спровоцировал 17-летний подросток, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2108. Он выехал на встречную полосу и столкнулся там с питбайком, на котором ехали 16-летние парень с девушкой.
Как сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму, авария произошла 22 июня в 21:08 в селе Маленькое Симферопольского района. В результате пострадали водитель питбайка и его пассажирка.
Подростков доставили в больницу с ушибами. Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП.
Ранее, 19 июня, сообщалось, что в поселке Восточный Свердловской области 14-летний подросток за рулем автомобиля наехал на шестилетнего ребенка-велосипедиста. Мальчика госпитализировали.