Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Кемерово семеро подростков пострадали при пожаре в жилом доме
Армия
Российские авиастроители передали МО новую партию истребителей Су-35С
Экономика
В России началась работа над отечественным двигателем ПД-8В для вертолетов Ми-26
Общество
В Дагестане из-за сильного града пострадало более 1,7 тыс. га урожая зерновых
Общество
В Калининграде Лихачев и Гросси провели встречу по безопасности ЗАЭС
Происшествия
Пожарная часть загорелась в Богородицке Тульской области
Мир
В Монголии выявили 137 природных очагов чумы
Мир
Россия расширила запрет на въезд представителям ЕС в ответ на новые санкции
Пресс-релизы
III Конгресс молодых ученых пройдет 28–30 ноября в «Сириусе»
Армия
ВС РФ пресекли действия двух украинских ДРГ на краснолиманском направлении
Происшествия
Следствие ФСБ возбудило дело о госизмене на россиянина Хецоидзе
Мир
Обама признал желание русскоговорящих в Крыму воссоединиться с РФ в 2014 году
Мир
Лавров заявил о включении Африканского союза в G20 в ближайшей перспективе
Сюжет:

Carlsberg Group нашла нового инвестора для «Балтики»

Carlsberg Group: подписано соглашение с новым инвестором для «Балтики»
0
Фото: Global Look Press/Marcus Brandt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group нашла нового инвестора для пивоваренной компании «Балтика». Об этом 23 июня говорится в сообщении на сайте производителя напитков.

«После масштабного и кропотливого поиска инвестора для своего бизнеса в России 23 июня Carlsberg Group объявила о завершении этого процесса и о подписании соглашения с будущим владельцем активов. Далее сделка подлежит одобрению регулирующими органами Российской Федерации», — говорится в сообщении.

До завершения сделки «Балтика» продолжит свою операционную и коммерческую деятельность в прежнем режиме. При этом в компании заявили, что все обязательства перед партнерами и социальные гарантии для сотрудников будут сохранены.

В компании уточнили, что далее сделку должны будут одобрить регулирующие органы Российской Федерации.

Уходя, уплати: покидающие рынок компании пополнят российский бюджет
Минфин утвердил порядок для организаций из недружественных стран

Датская газета Berlingske 6 апреля со ссылкой на источники сообщила, что Carlsberg Group ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России — компании «Балтика» — с группой компаний «Черноголовка» и израильской CBC Group. По подсчетам экспертов, бизнес Carlsberg в России стоит $2,93 млрд.

Бренд Carlsberg 28 марта объявил о продаже всех своих активов в РФ и уходе с российского рынка. Гендиректор Кеес т'Харт объяснил решение об уходе осуждением российской спецоперации в Донбассе.

При этом о прекращении производства пива под своим флагманским брендом в России и об отказе от рекламы на российском рынке концерн сообщил 9 марта. Однако рабочие места всех 8,4 тыс. сотрудников было обещано сохранить.

В портфель брендов компании «Балтика» входят марки Carlsberg, Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, «Балтика», Somersby и другие — всего более 500 наименований. Сама фирма — вторая по величине пивоваренная компания в РФ, ее доля на российском рынке составляет 27,3%. В нее входят восемь крупных пивоварен.

В 2008 году Carlsberg продал Israel Beer Breweries (IBB) пакет акций CBC. Теперь фирма продает в Израиле пиво под марками Carlsberg и Tuborg. IBB была основана в 1992 году.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран. Их ввели после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023