Carlsberg Group нашла нового инвестора для «Балтики»

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group нашла нового инвестора для пивоваренной компании «Балтика». Об этом 23 июня говорится в сообщении на сайте производителя напитков.

«После масштабного и кропотливого поиска инвестора для своего бизнеса в России 23 июня Carlsberg Group объявила о завершении этого процесса и о подписании соглашения с будущим владельцем активов. Далее сделка подлежит одобрению регулирующими органами Российской Федерации», — говорится в сообщении.

До завершения сделки «Балтика» продолжит свою операционную и коммерческую деятельность в прежнем режиме. При этом в компании заявили, что все обязательства перед партнерами и социальные гарантии для сотрудников будут сохранены.

В компании уточнили, что далее сделку должны будут одобрить регулирующие органы Российской Федерации.

Датская газета Berlingske 6 апреля со ссылкой на источники сообщила, что Carlsberg Group ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России — компании «Балтика» — с группой компаний «Черноголовка» и израильской CBC Group. По подсчетам экспертов, бизнес Carlsberg в России стоит $2,93 млрд.

Бренд Carlsberg 28 марта объявил о продаже всех своих активов в РФ и уходе с российского рынка. Гендиректор Кеес т'Харт объяснил решение об уходе осуждением российской спецоперации в Донбассе.

При этом о прекращении производства пива под своим флагманским брендом в России и об отказе от рекламы на российском рынке концерн сообщил 9 марта. Однако рабочие места всех 8,4 тыс. сотрудников было обещано сохранить.

В портфель брендов компании «Балтика» входят марки Carlsberg, Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, «Балтика», Somersby и другие — всего более 500 наименований. Сама фирма — вторая по величине пивоваренная компания в РФ, ее доля на российском рынке составляет 27,3%. В нее входят восемь крупных пивоварен.

В 2008 году Carlsberg продал Israel Beer Breweries (IBB) пакет акций CBC. Теперь фирма продает в Израиле пиво под марками Carlsberg и Tuborg. IBB была основана в 1992 году.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран. Их ввели после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.