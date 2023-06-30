Астролог дала прогноз для знаков зодиака на июль

Астролог Ольга Архангельская рассказала «Известиям», чего стоит ожидать знакам зодиака в июле.

По словам эксперта, 3 июля ожидается полнолуние, на которое придется пик активности, прилив сил и повышенный эмоциональный уровень. В этот день она рекомендовала проявлять бдительность на дорогах и в решении важных вопросов.

17 июля будет новолуние, в этот день Архангельская посоветовала обдумывать планы, которые лучше начинать воплощать не раньше 18 июля.

23 июля Венера разворачивается в ретроградное движение. В период с 20 по 25 июля рекомендуется отложить все процедуры, связанные с красотой, в том числе и шопинг, не планировать операции, особенно косметические, не покупать предметы красоты, Период ретроградной Венеры продлится до 4 сентября.

ОВЕН

Прилив сил и энергии поможет в достижении поставленных целей. Вопрос переездов, вложений и приобретений, в том числе и недвижимости, может достаточно остро встать уже в начале месяца. Овнам желательно проявлять разумность в тратах, слушать внутренний голос и не принимать решения на эмоциях. После 11 июля повышается активность в решении рабочих процессов, а также ежедневных обязанностей. Отлично уделить внимание здоровью, профилактическим и оздоровительным процедурам, проявить осторожность во взаимодействии с огнем и колюще-режущими предметами. Третья декада месяца хороша для обращения внимания на себя, свою личность, тело, отношения, особенно с самим собой.

ТЕЛЕЦ

Для Тельцов июль — замечательное время для учебы, расширения кругозора, поездок и путешествий. Для творческих представителей знака отличный период для вдохновения. Многие Тельцы смогут неожиданно открыть в себе таланты, которые будут в дальнейшем развивать. Первая половина месяца подходит для оформления и подписания бумаг, заключения договоров и сделок. Возможны новые знакомства, вхождение в группы по интересам, активность в переговорах и в общении с родственниками. Некоторые представители знака Телец задумаются о переезде, смене места жительства, возможно, об уединении далеко от нынешнего места жительства. Последняя неделя месяца поднимет вопрос личного комфорта, захочется что-то переделать или улучшить дома и на рабочем месте.

БЛИЗНЕЦЫ

Уже в начале месяца Близнецов ожидают прибыль и приход материальных благ. Если были поданы заявки на кредиты, ипотеки или материальную помощь, в этих вопросах появится ясность и определенность. После 11 июля возрастает вероятность активизации в сфере общения, коммуникаций, совершения сделок, общения с друзьями и родственниками, а также покупка техники, гаджетов и технических средств. Вероятны события, имеющие сходство с историями, происходившие примерно 18 лет назад. Либо то, что было начато 18 лет назад, будет иметь завершение. Начиная со второй недели месяца, повышается активность в семейных делах, кто-то затеет ремонт или стройку. Любого характера новинки, такие как новый образ, новые друзья, новые мечты и планы, обязательно принесут отличное настроение и перспективы.

РАК

Раки в июле станут особенно заметны и ярки в глазах окружающих их людей. Июль — месяц для проявления своей индивидуальности, самостоятельности и принятия решений, поднятия самооценки и выражения характера, взятия ответственности и привлечения внимания к себе или своему делу. К Ракам будут обращаться за поддержкой и мудрым советом, сил и терпения у них хватит на всех. Тема увеличения и движения материальных средств будет как никогда актуальна. Возможна совместная деятельность в группах и коллективах на общее благо. В сфере отношений ожидаются перемены, романтические отношения, приятные знакомства. Возрастает активность в передвижениях и обучении.

ЛЕВ

Для Львов июль — месяц перемен в области отношений, работы и обязанностей. Отличное время заняться собой, здоровьем, профилактическими процедурами, сделать курс массажа. После 11 июля аккуратнее с тратами и покупками. Месяц подходит для погружения в себя, работы с подсознательными программами, занятий энергетическими практиками, медитаций, работы с психологом, обучения чему-то новому. Вторая половина месяца хороша для ретритов, поездок и новых идей. Актуальным остается тема карьеры, статуса, смены работы на более престижное место. Рекомендуется проявить активность в отношении себя, своих планов и задумок, ведь, как известно, под лежачий камень вода не течет.

ДЕВА

Девам предстоит пересмотреть сферу финансов, возможны перемены в области вложений финансов и инвестиций. Познание себя, избавление от страхов, триггеров и зависимостей можно начинать уже с первых дней месяца. В сфере отношений так же могут быть изменения разного характера. Возможно, кого-то придется вычеркнуть из окружения. Желательно четко выявить свои ценности и оставить то в своей жизни, что реально важно для вас. Хорошо уделить время здоровью, в том числе и психологическому комфорту. Посещение мест религиозного характера, поездки в монастыри и в уединенные места помогут опереться на внутренние ресурсы. Приветствуется благотворительность и волонтерство.

ВЕСЫ

Для Весов актуальными будут вопросы семьи, наведение уюта и красоты дома, смена места жительства, вложения в недвижимость. Возможны решения каких-то проблем и вопросов из прошлого. В начале месяца вероятны хорошие новости по работе, карьере и социальному статусу. Круг общения, друзей, приятелей может быть пересмотрен. Отличное время для решения конфликтных ситуаций, примирения или же гармоничного расставания. Хорошо пойдет удаленная работа по интернету, консультационная деятельность, активность в достижении планов. Также вполне возможно повышение прибыли через партнерскую деятельность, увеличение доходов второй половинки.

СКОРПИОН

Все внимание Скорпионов сосредоточиться на делах карьеры, работы и достижений. Вполне вероятны задержки в сроках сдачи проектов, подписания важных бумаг и юридических документов, особенно после 20 июля. Так что все важное желательно закончить до указанной даты. Дела любовные займут не менее важное место. Некоторых представителей знака ждут сильные эмоциональные переживания в сердечных делах, и совсем необязательно негативного характера. Значительно возрастает активность в организаторской деятельности. Возможны получения вознаграждений на деятельность, совершенную ранее. Новые интересы, поездки в далекие края, учеба — всё это возможно в июле 2023.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам месяц благоприятен в получении ясности в финансовых вопросах. Возможны покупки ценных вещей. Разумно пересмотреть свои расходы и увидеть, куда уходит значительная часть ваших доходов. Актуальными будут темы любви и детей, многие Стрельцы всерьез задумаются о продолжении рода. Хорошо уделить время для личных интересов и хобби, творчества и искусства, спорта и приятного отдыха. Время подходит для активации в области рабочих процессов, принятие ответственности и лидерства в проектной деятельности, например связанных с расширением бизнеса в дальние регионы. По здоровью стоит обратить внимание на мочеполовую систему организма.

КОЗЕРОГ

Козерогам стоит обратить внимание на события, которые будут происходить в первую неделю июля, поскольку именно эта тема будет наиболее актуальна в течение месяца. Отличное время уделить большее время партнеру и семье, старшим родственникам. В первую половину месяца желательно навести порядок в личных и общих финансах, отдать долги и, на всякий случай, посмотреть, нет ли задолженностей по налогам. Ближе к середине месяца вероятны новые знакомства, заключение контрактов и договоренностей, подписание соглашений. Можно планировать отдых.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи могут узнать про себя и других то, к чему, возможно, не были готовы: раскрытие тайн и секретов, чужих замыслов. В сфере партнерства возможен возврат к делам, казалось бы, давно прошедшим и решенным, а также внесение ясности в существующие отношения. Хорошо бы уделить время своему физическому и душевному состоянию, найти равновесие и внутреннюю опору. Вероятно возобновление учебы, которую пришлось оставить или приостановить. В сфере работы могут быть положительные изменения. Приветствуются покупки для дома, наведение уюта и красоты, встречи с родственниками.

РЫБЫ

У Рыб возрастает активность в коллективной сфере, в одной стороны. С другой стороны, Рыбы получат вполне ощутимый результат от предыдущей активности. Появляются новые возможности для публичной деятельности, выступлений, преподавания. Уровень конфликтности немного повышается, так что следует проявлять осторожность и бдительность в сложных ситуациях. Закладываются новые тенденции в области финансовой ситуации, возможно, придется проявить больше активности и потратить силы на монетизацию вновь пришедших возможностей, лениться и откладывать на потом не стоит. Отлично проявить решительность, напор и незаурядное мышление в достижении своих планов.

5 мая Архангельская рассказала «Известиям», какой эффект может последовать за «коридором затмений», который продлился с 20 апреля по 5 мая. Так, специалист заметила, что эффект затмения обычно длится до следующего коридора затмений. В 2023 году он откроется солнечным затмением 14 октября и закроется лунным затмением 28 октября.

При этом хорошо продуманные планы в период затмения стоит начинать после 17 мая. Так, можно дать жизнь новым перспективным делам, которыми есть возможность довольствоваться долгие годы.



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