Появилось видео падения плиты на две иномарки в Москве
В центре Москвы на припаркованные автомобили обрушилась бетонная плита. Кадры с места происшествия есть в распоряжении «Известий».
Инцидент произошел в Басманном районе на Кривоколенном переулке возле дома № 14 стр. 1 23 июня.
Плита рухнула с реконструируемого здания. По предварительным данным, никто не пострадал.
Также в этот день на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге рухнул балкон дома, в котором жил писатель Сергей Довлатов. Штукатурка с нижней части постройки обвалилась на автомобиль «Лада».