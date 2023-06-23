Пенсионерка рассказала о нападении питбуля в Москве

Пенсионерка, пострадавшая от нападения собаки в парке Москвы, в пятницу, 23 июня, рассказала «Известиям» о произошедшем.

«Голова моя была у него в пасти. Я руку подставляла. Схватилась за ошейник, пыталась что есть силы оттянуть его. Ну и всё. Потом подошла хозяйка, но он меня уже разорвал, причем хорошо», — рассказала пострадавшая.

Сейчас пенсионерка находится в отделении гнойной травматологии и хирургии Боткинской больницы. Ее опрашивают следователи. После выписки она собирается обратиться в суд и потребовать с хозяйки агрессивной собаки компенсацию.

Свидетелем нападения стал 11-летний племянник пенсионерки. «Бабушка мне крикнула бежать. Я убежал, залез на дерево. Видел всё происходящее. Хозяйка пыталась разнять, и у нее получилось», — рассказал он.

Мать ребенка рассказала, что им пришлось обратиться на горячую линию за психологической помощью. «У ребенка был очень сильный испуг. Он боялся засыпать, перед сном начинал плакать», — рассказала она.

Нападение на 75-летнюю женщину произошло 11 июня в парке генерала Жадова в столичном районе Щукино. По словам пострадавшей, собака была без поводка и намордника. Женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По инициативе родственников пенсионерки органами Хорошевской межрайонной прокуратуры было возбуждено уголовное дело. В ходе установления обстоятельств случившегося выяснилось, что владелец собаки не оказала какой-либо помощи пострадавшей.

Также стало известно, что это не единственное нападение пса на женщину. 30 июня прошлого года бойцовская собака насмерть загрызла той-терьера во время прогулки в лесопарковой зоне на улице Новикова.