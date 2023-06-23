Пожарная часть загорелась в Богородицке Тульской области

Пожарная часть загорелась в пятницу, 23 июня, в городе Богородицке Тульской области.

На кадрах видны столбы дыма, охватившие здание. В настоящее время пожарные работают над ликвидацией возгорания.

Ранее, 22 июня, сообщалось о пожаре на рынке «Классик» в Ростовской области. Горение на площади 2 тыс. кв. м было ликвидировано. В тушении огня были задействовали два пожарных поезда, а также 61 сотрудника МЧС и 21 единицу техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.