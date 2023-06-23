СК проведет проверку после обрушения балкона на доме Довлатова в Петербурге
Следователи проведут проверку после обрушения части балкона на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. Об этом 23 июня сообщило Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.
Инцидент произошел в ночь на 23 июня на 4-м этаже дома № 23, известного как дом писателя Сергея Довлатова. Часть балкона упала на автомобиль и повредила крышу.
«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются очевидцы и жильцы указанного дома. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в заявлении СК.
Также 23 июня бетонная плита упала на автомобили Mercedes и Toyota в центре Москвы. Инцидент произошел в Кривоколенном переулке. По предварительным данным, никто не пострадал.