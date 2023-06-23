Сальдо допустил, что Геническ и Скадовск могли обстрелять ракетами Storm Shadow

Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли города Геническ и Скадовск Херсонской области, предположительно, ракетами британского производства Storm Shadow. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Около двух часов дня украинские неонацисты нанесли удар по жилым кварталам Геническа и Скадовска. Предположительно выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow», — написал он.

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется, спасатели и медики выехали на места происшествия.

На опубликованных из Геническа кадрах последствия обстрела видно, как над домами поднимается черный дым.

«Похоже в городе где-то», — прокомментировал один их снимающих.

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