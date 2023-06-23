Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев прокомментировал в пятницу, 23 июня, высказывание экс-президента США Барака Обамы, который заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма хотели воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.

«О целях Обамы уже говорить вряд ли можно, если иметь в виду цели политические, то вряд ли. Он находится в сложном положении: ему нужно как стороннику Демократической партии вроде как поддерживать Байдена, а то это в нынешней ситуации сложно», — пояснил американист в беседе с RT.

По мнению эксперта, Обама просто выражает свое личное мнение. Его высшая точка в карьере пройдена, и он уже не будет участвовать в большой политике.

Ранее Обама заявил в интервью CNN, что многие русскоговорящие жители Крыма хотели воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.

По его словам, вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель он привлекал многих европейцев, которые сопротивлялись и требовали, чтобы против России ввели санкции, сообщается на сайте kp.ru.

По данным ВЦИОМ, опубликованным 18 марта, 86% россиян считают, что решение о возвращении Крыма в состав РФ было правильным.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.