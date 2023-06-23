Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ пресекли действия двух украинских ДРГ на краснолиманском направлении
Происшествия
Следствие ФСБ возбудило дело о госизмене на россиянина Хецоидзе
Мир
Обама признал желание русскоговорящих в Крыму воссоединиться с РФ в 2014 году
Мир
Лавров заявил о включении Африканского союза в G20 в ближайшей перспективе
Пресс-релизы
В Москве пройдет форум «Социальное предпринимательство. В ритме будущего»
Мир
ЕС запретил поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Польшу и ФРГ
Мир
Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций
Происшествия
Жителя Хабаровского края задержали за хранение частей авиапулемета
Происшествия
В крымском поселке Кореиз прорвало газопровод
Мир
Посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд из-за расторжения аренды участка
Происшествия
ФСБ пресекла попытку вывоза за рубеж килограмма радиоактивного цезия-137
Мир
В Совбезе РФ заявили о вмешательстве США в отношения России и Казахстана
Мир
В Китае указали на уязвимую позицию Запада перед Россией из-за Украины
Сюжет:

Аналитик Рогулев назвал слова Обамы по Крыму его личным мнением

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев прокомментировал в пятницу, 23 июня, высказывание экс-президента США Барака Обамы, который заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма хотели воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.

«О целях Обамы уже говорить вряд ли можно, если иметь в виду цели политические, то вряд ли. Он находится в сложном положении: ему нужно как стороннику Демократической партии вроде как поддерживать Байдена, а то это в нынешней ситуации сложно», — пояснил американист в беседе с RT.

По мнению эксперта, Обама просто выражает свое личное мнение. Его высшая точка в карьере пройдена, и он уже не будет участвовать в большой политике.

18 марта — День воссоединения Крыма с Россией: история великого события

Ранее Обама заявил в интервью CNN, что многие русскоговорящие жители Крыма хотели воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.

По его словам, вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель он привлекал многих европейцев, которые сопротивлялись и требовали, чтобы против России ввели санкции, сообщается на сайте kp.ru.

По данным ВЦИОМ, опубликованным 18 марта, 86% россиян считают, что решение о возвращении Крыма в состав РФ было правильным.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023