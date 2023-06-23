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В Госдуме не удивились спекуляциям США о применении РФ ядерного оружия

Водолацкий: спекуляции США о применении РФ ядерного оружия не вызывают удивления
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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НАТО нужно обратить внимание на свои действия, а не говорить об опасности применения Россией ядерного оружия. Об этом 23 июня заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию с призывом приравнять якобы возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к нападению на НАТО.

«Очередное сообщение из недр американской политики не вызывает удивления у нормальных людей, потому что сегодня вся верхушка американской политики направлена на жесткую русофобскую риторику, и каждый из представителей команды [президента США Джо] Байдена или сенаторы стараются вставить свои, как говорится, пять копеек в эту, непонятно на чем обоснованную, ненависть к РФ», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Водолацкий напомнил, что США размещают в ряде стран НАТО самолеты, которые являются носителями ядерного оружия.

«И это никого не смущает: ни Республиканскую партию, ни тем более Демократическую партию, ни само руководство блока НАТО. Они считают, что им можно всё. А из-за того, что РФ и Белоруссия в рамках Союзного государства приняли решение для обеспечения общей нацбезопасности, у них сразу появились какие-то недовольства. Поэтому им нужно сначала убрать всё то, что сегодня они затянули на территорию европейских стран, а потом предъявлять претензии к РФ», — сказал он.

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Ранее в этот день посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что спекуляции американских сенаторов о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине абсурдны. Он отметил, что эти провокационные высказывания способствуют эскалации напряженности.

16 июня президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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