Украинца приговорили к пяти годам тюрьмы за раскрытие мест вручения повесток

В Киеве автора Telegram-канала «Повестки» приговорили к пяти годам лишения свободы и двухлетнему испытательному сроку. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщило издание «Страна.ua».

Дарницкий суд признал его виновным по ст. 114-1 УК Украины («Препятствие законной работе Вооруженных сил»). Как говорится в приговоре суда, мужчина распространял информацию о том, где находились представители территориальных центров комплектации (ТЦК), которые вручали повестки военнообязанным. Автор Telegram-канала публиковал информацию о местах вручения повесток в армию с такими фразами, как «будьте осторожны» или «по возможности не заезжайте» и другие, которые дискредитировали работу военкоматов.

В публикации издания также отметили, что мужчина «распространял информацию с ограниченным доступом».

Ранее, в апреле, на Украине приговорили к тюремному заключению администратора Telegram-канала «Где повестки? Луцк/Волынская область». Мужчине инкриминировали «препятствование законной деятельности» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

26 мая сообщалось, что за последний месяц суды Украины вынесли порядка 100 приговоров за уклонение от мобилизации. Как правило, в таких случаях назначают три года лишения свободы с испытательным сроком в один или два года.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа.

Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».