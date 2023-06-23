Уровень доверия россиян Путину составил более 78%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 78,9%, это следует из результатов опроса, проводившегося с 12 по 18 июня. Результаты опроса были опубликованы в пятницу, 23 июня, на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,9% респондентов, премьер-министру России Михаилу Мишустину доверяют 61,8%, сообщил ВЦИОМ.

Показатель одобрения деятельности президента составил 76,1%, а работу премьер-министра и правительства России положительно оценили 53,3% и 50,7% опрошенных соответственно.