В Дмитрове запустят производство сухих пищевых смесей

Производственный комплекс компании «Милк Трейдинг» по изготовлению пищевых смесей построят в селе Габовское под подмосковным Дмитровом. Застройщиком выступает ООО «Ресурс Маркет», ему уже выдали соответствующее разрешение, сообщает областное Минжилполитики.

В рамках проекта возведут предприятие с тремя зонами: технологической, административно-бытовой и складской. Его площадь составит чуть менее 2 тыс. кв. м.

Общий размер инвестиций в объект составит около 70 млн рублей. Запуск запланирован на IV квартал 2023 года, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее в июне сообщалось, что «Можайская промышленная площадка» стала единственным в России налаженным производством известных мягких игрушек Budi Basa. Организация работает на российском рынке уже более восьми лет.