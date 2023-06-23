Приговоренный к пожизненному сроку за убийство шведской журналистки вновь попал под суд

Датский изобретатель Петер Мадсен, который отбывает пожизненное заключение за убийство шведской журналистки Ким Валль в 2017 году, снова попал под суд за незаконную переписку. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщило издание Ekstra Bladet.

По данным СМИ, изобретатель к официальным обращениям к властям Дании, которые можно отправлять без проверки администрации тюрьмы, прикладывал любовные письма для разных женщин. В период с сентября по декабрь 2022 года Мадсен отправил таким образом четыре письма.

В январе 2022 года парламент Дании принял закон, запретивший пожизненно осужденным первые десять лет в тюрьме отправлять письма людям, с которыми они были незнакомы до заключения. Возможным наказанием за правонарушение может стать штраф.

В суде Мадсен заявил, что этот закон, по его мнению, являются нарушением конвенции о правах человека.

В 2017 году изобретатель убил 30-летнюю журналистку Ким Валль. Преступление он совершил на борту построенной им подводной лодки.

Мадсен первоначально категорически отрицал свою причастность к гибели женщины, но позже сознался в том, что расчленил тело девушки после того, как она отравилась угарным газом. СМИ сообщили, что датские следователи нашли видео, на котором запечатлены пытки, а также процесс обезглавливания журналистки.

В апреле 2018 года Мадсена приговорили к пожизненному заключению. В августе того же года мужчину избили в тюрьме, но правоохранительные органы Дании не стали комментировать причины конфликта между заключенными.

Мадсен отказался выплачивать компенсацию родителям и молодому человеку погибшей. Родители и партнер Валль требовали компенсации в размере 300 тыс. датских крон (около $46,5 тыс.). Однако он согласился выплатить 33 тыс. крон ($5,1 тыс.) Датской морской администрации за затопленную подлодку.

20 октября 2020 года изобретатель попытался сбежать из тюрьмы. Он смог покинуть территорию учреждения, однако его сразу задержали. Беглец угрожал взорвать бомбу, но она оказалась муляжом.