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III Конгресс молодых ученых пройдет 28–30 ноября в «Сириусе»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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«Конгресс молодых ученых будет проходить 28–30 ноября 2023 года в Парке науки и искусства «Сириус» на федеральной территории «Сириус». А осенью этого года в Хабаровске, Астрахани и Перми пройдут мероприятия — спутники Конгресса, посвященные проработке актуальных запросов от регионов. Стоит отметить, что в текущем году заявки на проведение мероприятий — спутников Конгресса на своей территории подали более 10 субъектов Российской Федерации. Это говорит о том, что идет активное развитие отношений между органами власти субъектов и профессиональным научным сообществом», — отметил заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, секретарь Координационного комитета по проведению в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий Денис Секиринский, выступая на XI Всероссийском съезде советов молодых ученых и студенческих научных обществ, который проходит 21–23 июня 2023 года в молодежной столице России — Нижнем Новгороде.

III Конгресс молодых ученых станет одним из ключевых событий 2023 г. в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом Президента России тематическим десятилетием в 2022–2031 гг.

Организаторы Конгресса молодых ученых — Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, Фонд «Росконгресс».

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 4 тыс. участников. Конгресс в третий раз объединит представителей академической среды, в первую очередь молодых ученых — победителей конкурсов грантов, студентов, школьников и ведущих российских исследователей, представителей научных и образовательных организаций, органов власти и бизнес-сообщества.

Конгресс молодых ученых призван создать для российского научного сообщества регулярные площадки для взаимодействия основных участников научно-технологического и инновационного процессов как на федеральном, так и на региональном уровне. Работу Конгресса традиционно будет предварять проведение мероприятий-спутников в субъектах Российской Федерации, которые направлены на решение практических задач регионов с помощью вовлечения российского научного сообщества, особенно молодых ученых.

Проекты, которые предлагают участники мероприятий-спутников, имеют прикладное значение и ценность для решения конкретных задач регионов. Они позволяют использовать научный потенциал для создания механизма устойчивого развития системообразующих промышленных предприятий. Впервые одно из мероприятий будет принимать АО «Объединенная судостроительная корпорация» — представитель реального сектора экономики, который сформулирует отраслевые задачи для науки. Производственные компании, находясь на острие задач стратегического развития страны, всё активнее включаются в науку и, используя потенциал регионов, стремятся поддержать такие инициативы.

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