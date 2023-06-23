Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ пресекли действия двух украинских ДРГ на краснолиманском направлении
Происшествия
Следствие ФСБ возбудило дело о госизмене на россиянина Хецоидзе
Мир
Обама признал желание русскоговорящих в Крыму воссоединиться с РФ в 2014 году
Мир
Лавров заявил о включении Африканского союза в G20 в ближайшей перспективе
Пресс-релизы
В Москве пройдет форум «Социальное предпринимательство. В ритме будущего»
Мир
ЕС запретил поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Польшу и ФРГ
Мир
Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций
Происшествия
Жителя Хабаровского края задержали за хранение частей авиапулемета
Происшествия
В крымском поселке Кореиз прорвало газопровод
Мир
Посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд из-за расторжения аренды участка
Происшествия
ФСБ пресекла попытку вывоза за рубеж килограмма радиоактивного цезия-137
Мир
В Совбезе РФ заявили о вмешательстве США в отношения России и Казахстана
Мир
В Китае указали на уязвимую позицию Запада перед Россией из-за Украины

Ученые в Испании назвали предотвращающую развитие атеросклероза диету

Институт IDIBAPS: диета, богатая каротинами, предотвращает развитие атеросклероза
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из испанского Института биомедицинских исследований IDIBAPS провели исследование и выяснили, что богатая каротинами диета может стать эффективным способом профилактики атеросклероза. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Nutrition.

Как отмечало издание в мае, каротины представляют собой вещества, содержащиеся в желтых, оранжевых и зеленых фруктах и овощах.

Атеросклероз характеризуется накоплением «плохого» холестерина на внутренних стенках кровеносных сосудов, в результате чего затрудняется циркуляция крови. Это часто приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, пишет «Ридус».

Участие в исследовании приняли 200 человек в возрасте от 50 до 70 лет. Их состояние здоровья проверяли по двум параметрам — наличие атеросклеротических бляшек в сонных артериях и концентрация каротинов в крови. По итогам анализа данных специалисты выяснили, что чем выше концентрация каротинов в крови, тем меньше атеросклеротическая нагрузка на сосуды. В особенности это касается женщин.

По словам ведущего автора работы Джеммы Чива-Бланч, исследование подтвердило, что диета, богатая овощами и фруктами, а следовательно, и каротинами, снижает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Пожевать всего лучшего: почему вредно часто перекусывать
Врачи рассказали, сколько раз в день надо есть, чтобы сохранить здоровье

13 июня врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что людям с атеросклерозом лучше отказаться от белого хлеба с маслом. По ее словам, в белом хлебе не содержится почти ничего, кроме пустых калорий и сахара, а сливочное масло также калорийно, к тому же содержит холестерин, пишет RT. Но даже здоровому человеку лучше скорректировать состав бутерброда, использовав цельнозерновой хлеб. На него стоит намазывать, а не класть кусочек масла, отмечает телеканал «360».

В апреле врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Москве 24», что болгарский перец может помочь пожилым людям в профилактике некоторых заболеваний: атеросклероза, подагры, сахарного диабета и гипертонической болезни. По его словам, он богат каротиноидами, пищевыми волокнами и другими минералами, в том числе калием и магнием, полезными при сердечно-сосудистых заболеваниях, пишет сайт kp.ru.

В декабре прошлого года врач-хирург, врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Геворг Тадевосян перечислил «Известиям» ранние признаки атеросклероза. По его словам, на развитие заболевания могут указывать повышенное давление и тахикардия.

По его словам, к факторам риска развития атеросклероза относится мужской пол. Женщины, в свою очередь, больше подвержены развитию варикозного расширения вен нижних конечностей.

Ранее телеканал «Звезда» со ссылкой на экспертов предупредил, что регулярное употребление в пищу яиц увеличивает риск развития атеросклероза. По словам специалистов, одно яйцо содержит в себе около 186 мг холестерина, а это более половины от суточной нормы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023