Ученые в Испании назвали предотвращающую развитие атеросклероза диету

Ученые из испанского Института биомедицинских исследований IDIBAPS провели исследование и выяснили, что богатая каротинами диета может стать эффективным способом профилактики атеросклероза. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Nutrition.

Как отмечало издание в мае, каротины представляют собой вещества, содержащиеся в желтых, оранжевых и зеленых фруктах и овощах.

Атеросклероз характеризуется накоплением «плохого» холестерина на внутренних стенках кровеносных сосудов, в результате чего затрудняется циркуляция крови. Это часто приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, пишет «Ридус».

Участие в исследовании приняли 200 человек в возрасте от 50 до 70 лет. Их состояние здоровья проверяли по двум параметрам — наличие атеросклеротических бляшек в сонных артериях и концентрация каротинов в крови. По итогам анализа данных специалисты выяснили, что чем выше концентрация каротинов в крови, тем меньше атеросклеротическая нагрузка на сосуды. В особенности это касается женщин.

По словам ведущего автора работы Джеммы Чива-Бланч, исследование подтвердило, что диета, богатая овощами и фруктами, а следовательно, и каротинами, снижает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

13 июня врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что людям с атеросклерозом лучше отказаться от белого хлеба с маслом. По ее словам, в белом хлебе не содержится почти ничего, кроме пустых калорий и сахара, а сливочное масло также калорийно, к тому же содержит холестерин, пишет RT. Но даже здоровому человеку лучше скорректировать состав бутерброда, использовав цельнозерновой хлеб. На него стоит намазывать, а не класть кусочек масла, отмечает телеканал «360».

В апреле врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Москве 24», что болгарский перец может помочь пожилым людям в профилактике некоторых заболеваний: атеросклероза, подагры, сахарного диабета и гипертонической болезни. По его словам, он богат каротиноидами, пищевыми волокнами и другими минералами, в том числе калием и магнием, полезными при сердечно-сосудистых заболеваниях, пишет сайт kp.ru.

В декабре прошлого года врач-хирург, врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Геворг Тадевосян перечислил «Известиям» ранние признаки атеросклероза. По его словам, на развитие заболевания могут указывать повышенное давление и тахикардия.

По его словам, к факторам риска развития атеросклероза относится мужской пол. Женщины, в свою очередь, больше подвержены развитию варикозного расширения вен нижних конечностей.

Ранее телеканал «Звезда» со ссылкой на экспертов предупредил, что регулярное употребление в пищу яиц увеличивает риск развития атеросклероза. По словам специалистов, одно яйцо содержит в себе около 186 мг холестерина, а это более половины от суточной нормы.