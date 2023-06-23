Баста станет хедлайнером VK Fest в Москве

Крупнейший фестиваль страны VK Fest усилил список артистов, которые выступят на московской и петербургской сценах. Среди них популярные исполнители, герои альтернативной сцены и фрешмены.

VK Fest объявил хедлайнера фестиваля в столице — 16 июля на Синей сцене зрителей порадует своим шоу один из самых популярных рэп-исполнителей страны Баста. Фестиваль также добавил в лайнап Москвы и Санкт-Петербурга ряд популярных артистов. В московском парке Горького на Синей сцене вместе с ELMAN и Andro 15 июля выступят TONI и MONA, а также Артур Пирожков, на Белой — INSTASAMKA, Jakone & A.V.G. + SCIRENA и «тринадцать карат», а на Фиолетовой — Zavazalsky.

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга 1 июля к популярным исполнителям на Синей сцене также присоединятся TONI и MONA, к альтернативным музыкантам на Белой — INSTASAMKA, SQWOZ BAB и «тринадцать карат».

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK: «Мы рады представить новые имена на нашем фестивале и объявить хедлайнера в Москве, который уже порадовал своим грандиозным шоу жителей Дальнего Востока. Мы постоянно стараемся сделать наш лайнап разнообразнее и продолжаем работать над этим даже после старта фестивального месяца. Делаем всё для того, чтобы посетители VK Fest могли послушать самых популярных и талантливых музыкантов».

Ранее VK Fest анонсировал зоны фестиваля и лайнап в пяти городах. В список вошли более 100 артистов, в том числе ANNA ASTI, HammAli & Navai, Элджей, Баста, Клава Кока, МОТ, Dabro, Ramil’, Big Baby Tape, SALUKI, Wildways, Boulevard Depo и многие другие. Зрители получат шанс побывать на творческих и спортивных мастер-классах или первыми увидеть технологические новинки; у всех желающих будет возможность посетить яркие фотозоны и анимационные шоу. Кроме того, гостей ждут выступления более 50 блогеров, среди которых Анастасия Ивлеева, Антон Шастун, Валя Карнавал, Дмитрий Масленников и многие другие.

VK Fest уже порадовал жителей Дальнего Востока и стал самым масштабным фестивалем Приморья: все билеты на площадку во Владивостоке были раскуплены, а на набережной Цесаревича собралось более 15 тыс. зрителей. Уже 24 июня крупнейший open-air страны пройдет в Новосибирске, затем доберется до Санкт-Петербурга, Сочи и Москвы. Билеты на фестиваль доступны на официальном сайте: vkfest.ru.