Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ пресекли действия двух украинских ДРГ на краснолиманском направлении
Происшествия
Следствие ФСБ возбудило дело о госизмене на россиянина Хецоидзе
Мир
Обама признал желание русскоговорящих в Крыму воссоединиться с РФ в 2014 году
Мир
Лавров заявил о включении Африканского союза в G20 в ближайшей перспективе
Пресс-релизы
В Москве пройдет форум «Социальное предпринимательство. В ритме будущего»
Мир
ЕС запретил поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Польшу и ФРГ
Мир
Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций
Происшествия
Жителя Хабаровского края задержали за хранение частей авиапулемета
Происшествия
В крымском поселке Кореиз прорвало газопровод
Мир
Посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд из-за расторжения аренды участка
Происшествия
ФСБ пресекла попытку вывоза за рубеж килограмма радиоактивного цезия-137
Мир
В Совбезе РФ заявили о вмешательстве США в отношения России и Казахстана
Мир
В Китае указали на уязвимую позицию Запада перед Россией из-за Украины

Баста станет хедлайнером VK Fest в Москве

0
Фото: Global Look Press/Evgeny Philippov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупнейший фестиваль страны VK Fest усилил список артистов, которые выступят на московской и петербургской сценах. Среди них популярные исполнители, герои альтернативной сцены и фрешмены.

VK Fest объявил хедлайнера фестиваля в столице — 16 июля на Синей сцене зрителей порадует своим шоу один из самых популярных рэп-исполнителей страны Баста. Фестиваль также добавил в лайнап Москвы и Санкт-Петербурга ряд популярных артистов. В московском парке Горького на Синей сцене вместе с ELMAN и Andro 15 июля выступят TONI и MONA, а также Артур Пирожков, на Белой — INSTASAMKA, Jakone & A.V.G. + SCIRENA и «тринадцать карат», а на Фиолетовой — Zavazalsky.

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга 1 июля к популярным исполнителям на Синей сцене также присоединятся TONI и MONA, к альтернативным музыкантам на Белой — INSTASAMKA, SQWOZ BAB и «тринадцать карат».

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK: «Мы рады представить новые имена на нашем фестивале и объявить хедлайнера в Москве, который уже порадовал своим грандиозным шоу жителей Дальнего Востока. Мы постоянно стараемся сделать наш лайнап разнообразнее и продолжаем работать над этим даже после старта фестивального месяца. Делаем всё для того, чтобы посетители VK Fest могли послушать самых популярных и талантливых музыкантов».

Ранее VK Fest анонсировал зоны фестиваля и лайнап в пяти городах. В список вошли более 100 артистов, в том числе ANNA ASTI, HammAli & Navai, Элджей, Баста, Клава Кока, МОТ, Dabro, Ramil’, Big Baby Tape, SALUKI, Wildways, Boulevard Depo и многие другие. Зрители получат шанс побывать на творческих и спортивных мастер-классах или первыми увидеть технологические новинки; у всех желающих будет возможность посетить яркие фотозоны и анимационные шоу. Кроме того, гостей ждут выступления более 50 блогеров, среди которых Анастасия Ивлеева, Антон Шастун, Валя Карнавал, Дмитрий Масленников и многие другие.

VK Fest уже порадовал жителей Дальнего Востока и стал самым масштабным фестивалем Приморья: все билеты на площадку во Владивостоке были раскуплены, а на набережной Цесаревича собралось более 15 тыс. зрителей. Уже 24 июня крупнейший open-air страны пройдет в Новосибирске, затем доберется до Санкт-Петербурга, Сочи и Москвы. Билеты на фестиваль доступны на официальном сайте: vkfest.ru.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023