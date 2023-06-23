Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ пресекли действия двух украинских ДРГ на краснолиманском направлении
Происшествия
Следствие ФСБ возбудило дело о госизмене на россиянина Хецоидзе
Мир
Обама признал желание русскоговорящих в Крыму воссоединиться с РФ в 2014 году
Мир
Лавров заявил о включении Африканского союза в G20 в ближайшей перспективе
Пресс-релизы
В Москве пройдет форум «Социальное предпринимательство. В ритме будущего»
Мир
ЕС запретил поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Польшу и ФРГ
Мир
Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций
Происшествия
Жителя Хабаровского края задержали за хранение частей авиапулемета
Происшествия
В крымском поселке Кореиз прорвало газопровод
Мир
Посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд из-за расторжения аренды участка
Происшествия
ФСБ пресекла попытку вывоза за рубеж килограмма радиоактивного цезия-137
Мир
В Совбезе РФ заявили о вмешательстве США в отношения России и Казахстана
Мир
В Китае указали на уязвимую позицию Запада перед Россией из-за Украины

СКР возбудил более 3,2 тыс. дел по фактам нарушения Киевом прав жителей Донбасса

0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские следователи за девять лет возбудили более 3,2 тыс. уголовных дел по фактам о нарушения Украиной прав жителей Донбасса. Об этом 23 июня сообщил руководитель управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета России (СКР) Сергей Петров на пленарном заседании слета региональных поисковых отрядов СКР в Пскове.

«С мая 2014 года <...> возбуждено 3 226 дел о событиях на Украине, в рамках которых зафиксированы факты ранения более 10 тыс. мирных жителей, из них 487 — несовершеннолетних. Более 5 тыс. гражданских лиц, из них 142 несовершеннолетних погибли», — заявил Петров.

Он также отметил, что за это время было возбуждено более 200 уголовных дел о гибели и ранении несовершеннолетних от действий киевского режима.

Кроме того, по его словам, с 24 февраля прошлого года от ударов Вооруженных сил Украины по территории Белгородской области ранения получили восемь несовершеннолетних и еще двое погибли. В Брянской области ранения получили четверо детей.

«Будем биться до последнего, не уступим и клочка земли»
Спецрепортаж «Известий» с передовых позиций в районе Горловки

Накануне председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет России объявил в розыск 150 военных, принимающих участие в преступлениях киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023