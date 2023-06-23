СКР возбудил более 3,2 тыс. дел по фактам нарушения Киевом прав жителей Донбасса

Российские следователи за девять лет возбудили более 3,2 тыс. уголовных дел по фактам о нарушения Украиной прав жителей Донбасса. Об этом 23 июня сообщил руководитель управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета России (СКР) Сергей Петров на пленарном заседании слета региональных поисковых отрядов СКР в Пскове.

«С мая 2014 года <...> возбуждено 3 226 дел о событиях на Украине, в рамках которых зафиксированы факты ранения более 10 тыс. мирных жителей, из них 487 — несовершеннолетних. Более 5 тыс. гражданских лиц, из них 142 несовершеннолетних погибли», — заявил Петров.

Он также отметил, что за это время было возбуждено более 200 уголовных дел о гибели и ранении несовершеннолетних от действий киевского режима.

Кроме того, по его словам, с 24 февраля прошлого года от ударов Вооруженных сил Украины по территории Белгородской области ранения получили восемь несовершеннолетних и еще двое погибли. В Брянской области ранения получили четверо детей.

Накануне председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет России объявил в розыск 150 военных, принимающих участие в преступлениях киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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