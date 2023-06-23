Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Запорожской области Евгений Балицкий провели рабочую встречу

ПСБ готов предложить Запорожской области различные финансовые инструменты, которые помогут развитию сельскохозяйственной отрасли, заявил председатель банка Петр Фрадков.



На рабочей встрече с врио губернатора Евгением Балицким он обсудил вопросы кредитования сельхозпроизводителей и, в частности, крупнейшей запорожской государственной компании — ГУП «ГЗК».



По словам Фрадкова, приоритетами для ПСБ являются «поддержка экономики Запорожской области, развитие финансовой системы и содействие восстановлению инфраструктуры, включая социальную». «Сельское хозяйство традиционно является одной из ключевых отраслей экономики Запорожской области, и банк готов предложить региону и игрокам сектора экспертизу и широкий спектр финансовых продуктов, которые будут способствовать развитию сельского хозяйства, укреплению продовольственной безопасности, созданию рабочих мест и улучшению делового климата в целом», — прокомментировал председатель ПСБ.



На рабочей встрече, в которой также приняли участие замминистра финансов Алексей Моисеев и зампред Банка России Сергей Белов, поднимался вопрос расширения банкоматной сети ПСБ на территории региона. Кроме того, обсуждалась тема проектного финансирования строительства нового жилья, запуск льготной ипотеки, ОСАГО и ипотечного страхования. Также стороны говорили о процессе перевода выплат заработной платы населению на банковские карты.