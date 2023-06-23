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Карта спецоперации на Украине 23 июня

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Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 23 июня можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Наиболее активные попытки наступательных действий подразделениями ВСУ предпринимались на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

На южнодонецком направлении на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. На положском тактическом направлении, а также в районе Марфополя Запорожской области пресечена деятельность двух украинских ДРГ. Потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

На донецком направлении успешно отражены четыре атаки противника в районах Первомайского, Бердычей и Марьинки ДНР. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и «Мста-Б». В районе Часова Яра уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны.

На купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. В районе Тимковки Харьковской области пресечена деятельность двух украинских ДРГ.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе Площанки ЛНР, а также в Серебрянском лесничестве. В районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР пресечена деятельность двух украинских ДРГ. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На херсонском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 444 самолета, 240 вертолетов, 4751 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 297 танков и других боевых бронированных машин, 1129 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5204 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11126 единиц специальной военной автомобильной техники.

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