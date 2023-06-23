В Иваново открылся фестиваль сериалов

Фестиваль сериалов «Пилот» открылся в Иваново. Престижный киносмотр объединил главных игроков индустрии. Жюри в этом году возглавил режиссер Сергей Урсуляк, передает телеканал «Известия». В проектах приняли участие Александр Робак, Сергей Безруков, Настасья Самбурская. На фестивале покажут сериал «Библиотекарь». Картину режиссера Игоря Твердохлебова сняли по заказу телеканала РЕН ТВ.

«Благодаря генеральному директору Владимиру Тюлину — спасибо ему огромное за доверие, за возможность сделать такой невероятный проект», — прокомментировала генеральный продюсер сериала «Библиотекарь» Юлия Сумачева.

Интрига вращается вокруг редких книг советского писателя Громова. Предметы становятся объектом интереса различных библиотек, напоминающих тайные общества. Лента всецело передает подтекст литературного первоисточника. Гости и жюри фестиваля успели оценить сериал «Библиотекарь» по достоинству. Фестиваль «Пилот» продлится четыре дня.

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