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ВС РФ нанесли групповой удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы России (ВС РФ) минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения украинских войск, в том числе иностранного производства. Об этом сообщил 23 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — отметил представитель ведомства.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли перехватить четыре тактические ракеты «Точка-У», а также 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США.

В свою очередь оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 93 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, и уничтожили живую силу и военную технику противника в 102 районах.

Как уточнил Конашенков, наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

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Ранее в этот день сообщалось, что экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Боевую работу осуществили штурмовики Су-25 Восточного военного округа (ВВО).

22 июня Конашенков сообщал, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по складу вооружения и военной техники иностранного производства на Украине.

До этого, 20 июня, экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по технике и военным объектам подразделений ВСУ. Российские штурмовики уничтожили замаскированные укрепления, полевые позиции и вооружение украинских боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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