ВС РФ нанесли групповой удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Вооруженные силы России (ВС РФ) минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения украинских войск, в том числе иностранного производства. Об этом сообщил 23 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — отметил представитель ведомства.
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли перехватить четыре тактические ракеты «Точка-У», а также 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США.
В свою очередь оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 93 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, и уничтожили живую силу и военную технику противника в 102 районах.
Как уточнил Конашенков, наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.
Ранее в этот день сообщалось, что экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Боевую работу осуществили штурмовики Су-25 Восточного военного округа (ВВО).
22 июня Конашенков сообщал, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по складу вооружения и военной техники иностранного производства на Украине.
До этого, 20 июня, экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по технике и военным объектам подразделений ВСУ. Российские штурмовики уничтожили замаскированные укрепления, полевые позиции и вооружение украинских боевиков.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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