Нарышкин заявил о неспособности замены Залужного и Буданова повлиять на цели СВО

Замена главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова на их постах не повлияет на цели спецоперации по защите Донбасса. Об этом 23 июня заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Мне представляется, что интерес журналистов к судьбе Залужного и Буданова избыточен. Вне зависимости от состояния здоровья того и другого, даже в том случае, если кто-то иной займет один и второй пост, это ни в коем случае не повлияет на решение тактических и стратегических задач», — заявил он ТАСС.

Ранее, 15 июня, осведомленный источник в российских силовых структурах сообщил, что Буданов был ранен во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. В настоящий момент он находится в Берлине, утверждает информатор. Состояние главы ведомства оценивается как тяжелое.

Также ранее в СМИ появлялась различная информация о ранении Залужного. Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер 5 июня предположил, что главнокомандующий ВСУ получил тяжелое ранение в результате ракетного удара под Херсоном.

30 мая МВД РФ объявило Залужного в розыск по статье УК РФ.

До этого, 24 мая, Нарышкин заявил, что Россия получает информацию о состоянии Залужного, однако гарантий ее достоверности нет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.