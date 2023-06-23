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В Петрозаводске застрелили бегавшего по городу медведя

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Охотоинспекторы застрелили одного их трех медведей, которые бегали по Петрозаводску. Этот был тот самый дикий зверь, которого несколько днями ранее заметили в районе Птицефабрики, сообщает ИА «Карелinform» в пятницу, 23 июня.

В карельском Минприроды рассказали, что косолапого выследили в лесу на Кукковке. Там добавили, что выходы медведя к людям участились по вине самих же горожан, которые подкармливали его с рук. Также зверь постоянно питался объедками из мусорных баков и обустраивал себе лежки в лесах.

Несколькими днями ранее жители Петрозаводска обвинили власти, что якобы они не обращают внимания на свободно гуляющих по городу диких зверей. Охота на медведя затянулась, поскольку он не позволял подобраться к себе близко (10 м), чтобы охотники применили усыпляющий дротик.

Горожан и туристов попросил не разбрасывать отходы по улицам, а дачников — вовремя собирать урожай, который может привлечь голодных животных.

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