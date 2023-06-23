В сирийской провинции Хомс нашли большую древнюю мозаику

В Сирии обнаружили новую сцену из древней мозаики. Найденная панель датируется второй половиной IV века н.э. Работа неизвестного мастера изображает сцену, известную в греческой мифологии как «Война кентавров». Она дополняет ранее найденную картину с Посейдоном и Ахиллесом, передает телеканал «Известия». Ученые называют обнаружение панели самой значимой находкой в Сирии за 11 лет. Общая площадь мозаики составляет более 120 кв. м, но до завершения раскопок ее размеры остаются неизвестными. Раскопки проводятся в сельской местности в провинции Хомс

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