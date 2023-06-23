Единовременные пособия при рождении ребенка увеличат в Брянске

В Брянской области увеличат размер единовременного пособия, которое выдается при рождении ребенка. Соответствующие изменения в закон «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» внесли на заседании региональной думы.

Цель подобных изменений — приведение в соответствие местного законодательства с федеральным. В пресс-службе заксобрания NASHBRYANSK.RU рассказали, что речь идет о ежемесячных выплатах при рождении или усыновлении третьего или последующих детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Также законопроект предусматривает увеличение до 1 тыс. рублей дополнительного ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом и компенсации на питание молочными продуктами детей первого, второго и третьего годов жизни.

Единовременное пособие на рождение второго ребенка установят в размере 15 тыс. рублей. Размер единовременного пособия многодетной семье при рождении третьего и последующих детей вырастет до 20 тыс. рублей.

Ранее, 21 июня, сообщалось, что Минтруд РФ подготовил поправки в федеральное законодательство, которые позволят сохранять страховые выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для матерей, которые досрочно вышли на работу. В настоящее время, согласно Трудовому кодексу, гарантируется сохранение страхового пособия, только если родитель, находясь в отпуске по уходу за ребенком, занят неполный день.