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Москвичей предупредили о вечерних пробках до восьми баллов вечером в пятницу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пробки на дорогах в центре Москвы вечером в пятницу могут достигнуть 8 баллов. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила 23 июня со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«В городе сильный дождь, вечером в центре ожидаем до 8 [баллов] — рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом. Причины: сильный дождь, короткий рабочий день, большое число поездок за город, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП. Сегодня час пик начнется раньше — около 16:00», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Водителей попросили выезжать до него или отложить поездки на более позднее время. Им также рекомендовали строить маршрут заранее, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В настоящее время затруднено движение на улице 1-я Тверская-Ямская, а также на МКАД в районе улицы Верхние Поля и в районе Киевского шоссе.

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МЧС предупреждает о возможной эвакуации из ряда населенных пунктов

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что 23 июня в Москве и Подмосковье ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра, выпадет 15–20% от месячной нормы осадков.

Для июня месячная норма осадков составляет 77 мм.

Ранее, 22 июня, в столичном управлении МЧС предупредили, что сильный ветер, дождь и грозы прогнозируются в Москве в пятницу, 23 июня. В ведомстве попросили водителей быть осторожнее на дорогах в непогоду, передает НСН.

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