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Более половины американцев не одобрили работу Байдена на посту президента США

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - CNP
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Более половины американцев не одобряют работу президента США Джо Байдена на своем посту. Это показали данные опроса Emerson College Polling.

«Национальный опрос избирателей, проведенный в июне 2023 года, показал, что работу Байдена одобряет 41% и не одобряет 51%. Его одобрение соответствует показателю опроса в апреле 2023 года, в то время как его неодобрение увеличилось на 2 процентных пункта, с 49% до 51%», — говорится в сообщении.

С февраля 2022 года уровень неодобрения работы Байдена превысил 50% в седьмой раз.

Опрос также показал, что 73% избирателей Демократической партии готовы поддержать Байдена на праймериз. 15% опрошенных поддержали Роберта Кеннеди – младшего, еще 3% — Марианну Уильямсон.

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Ранее, 27 апреля, рейтинг одобрения американцами деятельности Байдена снизился до рекордных 37%. Исследователи связывают падение с ухудшением оценок американцами экономики США.

25 апреля Байден официально объявил, что будет баллотироваться на второй срок. Также глава государства указал на то, что у каждого поколения имеются моменты, когда ему приходится отстаивать демократию, и сейчас это время настало. Заявление Байдена было сделано спустя ровно четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.

Ранее, 22 апреля, газета The New York Times сообщила, что не более 47% избирателей-демократов хотели бы видеть имя Байдена в избирательном бюллетене, так как он будет слишком стар, чтобы эффективно руководить страной в ходе второго президентского срока.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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