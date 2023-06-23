Более половины американцев не одобрили работу Байдена на посту президента США

Более половины американцев не одобряют работу президента США Джо Байдена на своем посту. Это показали данные опроса Emerson College Polling.

«Национальный опрос избирателей, проведенный в июне 2023 года, показал, что работу Байдена одобряет 41% и не одобряет 51%. Его одобрение соответствует показателю опроса в апреле 2023 года, в то время как его неодобрение увеличилось на 2 процентных пункта, с 49% до 51%», — говорится в сообщении.

С февраля 2022 года уровень неодобрения работы Байдена превысил 50% в седьмой раз.

Опрос также показал, что 73% избирателей Демократической партии готовы поддержать Байдена на праймериз. 15% опрошенных поддержали Роберта Кеннеди – младшего, еще 3% — Марианну Уильямсон.

Ранее, 27 апреля, рейтинг одобрения американцами деятельности Байдена снизился до рекордных 37%. Исследователи связывают падение с ухудшением оценок американцами экономики США.

25 апреля Байден официально объявил, что будет баллотироваться на второй срок. Также глава государства указал на то, что у каждого поколения имеются моменты, когда ему приходится отстаивать демократию, и сейчас это время настало. Заявление Байдена было сделано спустя ровно четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.

Ранее, 22 апреля, газета The New York Times сообщила, что не более 47% избирателей-демократов хотели бы видеть имя Байдена в избирательном бюллетене, так как он будет слишком стар, чтобы эффективно руководить страной в ходе второго президентского срока.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.