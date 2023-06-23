МО РФ показало уничтожение опорного пункта ВСУ на запорожском направлении

Минобороны РФ в пятницу, 23 июня, показало уничтожение опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении операторами беспилотников.

Украинский опорный пункт был замаскирован в лесоповале. Российские военные вскрыли его и уничтожили боевиков и вооружения ВСУ ударом БПЛА квадрокоптерного типа.

Также в пятницу министерство сообщило, что артиллеристы Южного военного округа выполнили боевые задачи спецоперации на запорожском направлении с помощью 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б». Отмечается, что военные регулярно срывают попытки украинских боевиков перейти в наступление, обстреливают живую силу и технику противника.

22 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что на запорожском фронте украинские боевики, несмотря на все попытки пробить оборону, не смогли продвинуться дальше серой зоны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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