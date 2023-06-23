Овраги и тропы благоустроят в Тарусе благодаря победе в конкурсе
В Тарусе Калужской области реализуется проект-победитель всероссийского конкурса среди малых городов по созданию комфортной городской среды «Прогулки по Тарусе. Берега».
Конкурс проводит Минстрой РФ. В 2022 году его во второй раз выиграла Таруса и получила грант 70 млн рублей.
Газета «Весть» пишет, что в овраге Посерка на территории рощи работы уже закончены. Там проложили дорожки в природном стиле, установили освещение. В знаменитых тарусских оврагах в скором времени появятся лестница и новые мостики.
Дорожку реконструируют на набережной при впадении реки Таруски в Оку. Тропу на лугу усилят и расширят. Покрытие сделают из природного материала. Весной, когда поднимается река, его не будет смывать водой.
Кроме того, в рамках проекта благоустраивают территорию у мини-рынка на углу улиц Горького и Миронова, а также вдоль улицы Горького.
Ранее, 9 июня сообщалось, что за шесть лет в Калужской области благоустроили свыше 1,6 тыс. общественных пространств. Работы проходили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На выполнение работ направлено порядка 2,5 млрд рублей.