Участок дороги закроют из-за строительства Северного обхода Твери

В Тверской области в Калининском районе введут временные ограничения на движение по дороге Сакулино – Черногубово. Движение будет невозможно с 23 по 25 июня в промежуток времени с 13:00 до 18:00.

Причина — переустройство линии электропередачи в связи со строительством Северного обхода Твери, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на дорожный фонд. Водителям рекомендуют объезжать участок по дороге Дубровки – Городище – Павловское – дорога Сакулино – Черногубово.

Ранее сообщалось, что в Тверской области в 2022 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали 390 км дорог. Это в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. В нормативное состояние были приведены региональные трассы опорной сети, межмуниципальные дороги, подъезды к экономическим объектам и туристические маршруты.