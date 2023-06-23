Количество замеченных в Петербурге нерп увеличилось

На территории Санкт-Петербурга всё чаще замечают нерп. Это отметили в Фонде друзей балтийской нерпы. Подобное явление может говорить о том, что животных стало больше в регионе и они начали адаптироваться к жизни в городской среде. К тому же горожане теперь намного осознаннее относятся к нерпам и тюленям, не пытаются их тревожить и сообщают о местонахождении животных специалистам.

По словам основателей фонда Вячеслава Алексеева и Елены Андриевской, которые приводит телеканал «78», акватория Невы в черте города не является самым подходящим местом пребывания для нерп, учитывая количество водного транспорта. Однако в реке много рыбы для охоты и пропитания. Если животных не беспокоить, они спокойно могут жить в черте города, заявили ученые.

В конце апреля сообщалось, что на Крестовском острове в Петербурге спасли щенка ладожской нерпы, вид которых занесен в Красную книгу. За детенышем наблюдали два дня, затем по запросу фонда граждане «выловили» нерпенка и удерживали до приезда специалистов. Причиной поимки стало то, что животное плохо себя чувствовало.