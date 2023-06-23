Запрет на продажу алкоголя введут на один день в Коми
В Коми в субботу, 24 июня, запретят розничную продажу алкоголя. Республиканский закон о дополнительных ограничениях при розничной продаже алкогольной продукции в части корректировки дней запрета, связанных с Днем молодежи, вступил в силу.
День запрета продажи алкоголя 27 июня изменили на последнюю субботу июня, действовавшее ранее ограничение на продажи в ближайшие выходные дни, следующие за Днем молодежи, из закона исключили, поясняет ИА «Комиинформ».
Таким образом, вместо трех дней ограничений установили один день. В 2023 году — это 24 июня. Запрет не распространяется на продажу алкоголя в заведениях общепита.
Ранее сообщалось, что в Башкирии 24 июня также запретят продажу алкоголя. Нарушителей ждут штрафы. Речь идет как о должностных лицах, так и о юридических.