Жительница Биробиджана отдала лжеброкерам больше 2,8 млн рублей

Полиция в Биробиджане возбудила уголовное дело по факту дистанционного мошенничества. Женщина лишилась 2,8 млн рублей, доверившись лжеброкерам.

По словам потерпевшей, она увидела в интернете предложение дополнительного заработка за счет инвестиций. С женщиной связался незнакомец, который представился куратором проекта. Он предложил жительнице Биробиджана внести определенную сумму для начала инвестиционных торгов. Женщина установила на смартфон различные приложения и перевела на продиктованный счет 80 тыс. рублей. В дальнейшем потерпевшая перевела из личных сбережений еще 250 тыс. рублей, а также оформила кредит в банке. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере.

В Петропавловске-Камчатском 52-летний мужчина лишился больше 6,5 млн рублей. Злоумышленники связались с потерпевшим от имени правоохранительных органов. Они убедили мужчину оформить кредиты в двух банках и перевести средства на посторонний счет.