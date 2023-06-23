Движение на дороге Акъяр – Новочеркасск ограничили почти на полтора года
В Хайбуллинском районе Башкирии почти на полтора года ограничили движение по трассе Акъяр – Новочеркасск. Об этом глава республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов сообщил в своем Telegram-канале 22 июня.
Дорогу перекрыли в полдень 22 июня в связи с проведением ремонтных работ на мосту через реку Таналык. Ожидается, что ограничение продлится до 30 октября 2024 года. Проезд закрыт для всех видов транспорта.
Республиканская Госавтоинспекция просит автомобилистов строить свой маршрут и продумывать пути объезда заранее.
Как уточняет «МедиаКорСеть», это уже третье перекрытие движения, связанное с ремонтом мостов в Башкирии. Первым закрыли мост через реку Быстрый Танып в Бураевском районе. Затем движение перекрыли на мосту через реку Киебак на дороге Кузбаево – Янаул.