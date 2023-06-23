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Орловских энергетиков перевели в режим готовности из-за непогоды

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В Орловской области привели в готовность экстренные службы. В пятницу, 23 июня, ожидается ухудшение погодных условий: грозы местами град, ветер порывами до 18 м/с.

В экстренных условиях готов работать филиал «Орелэнерго». В связи с непогодой вероятны ЧП, связанные с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения и обрывом линий электропередачи. К ликвидации последствий шторма готовы 76 бригад энергетиков, в том числе 216 специалистов и 116 единиц техники.

Кроме того, более 50 резервных источников электроснабжения общей мощностью более 1,7 МВт могут задействовать для электроснабжения социально значимых объектов при необходимости.

InfoOrel.ru уточняет, что начал работать оперативный штаб, осуществляется обмен информацией с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу, 23 июня, ожидается облачная погода, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град и до 22 градусов тепла.

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