Песков призвал дождаться официального опубликования нового пакета санкций ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 23 июня, призвал дождаться официального опубликования нового пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС).

«Некоторые [подробности] появлялись, но пока детально он не был опубликован. Давайте дождемся, ознакомимся и потом уже будем судить», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день Совет европейского блока сообщил, что Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций. Из документа следует, что ограничения коснулись 87 компаний. Запрещен въезд прицепов и полуприцепов из России, заходы в европейские порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов.

Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, вводя новые санкции, ЕС показывает, что предыдущие меры не приносят результата. По его словам, новые ограничения будут вводиться еще не один год, а уже существующие могут длиться десятилетиями.

16 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил, что страна сохранила устойчивость экономики. По его словам, даже «перед лицом беспрецедентных вызовов» Россия не отступила от своих принципов экономического развития.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.