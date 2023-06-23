Больше 2 тыс. жителей Красноярского края пострадали от укусов клещей

Больше 2 тыс. жителей Красноярского края обратились за неделю к медикам с укусами клещей. В Роспотребнадзоре считают, что пик активности вредителей пройдет.

Специалисты отмечают, что рост числа обращений прекратился. Всего с начала сезона 42 человека заболели клещевым энцефалитом, еще у 26 человек диагностировали боррелиоз. У трех человек выявили сибирский клещевой тиф, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Случаи укусов зарегистрированы во всех районах, в том числе Красноярске. Против вредителей обработаны территории общей площадью 4,5 тыс. га.

В Краснодарском крае с начала сезона к медикам обратились 2,38 тыс. человек, в том числе 971 ребенок в возрасте до 14 лет. В детских лагерях не отмечено ни одного случая присасывания вредителей.