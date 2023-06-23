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Песков назвал угрозой появление оружия для Украины у преступных группировок

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Фото: Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy
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Появление у преступных группировок оружия, которое западные страны поставляли на Украину, является актуальной угрозой мировой безопасности. Об этом 23 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Угроза весьма актуальная. Мы раньше говорили о такой опасности, что поставляемое Западом вооружение на Украину уже продается разными преступными группировками. Чем больше оружия поставляют на Украину, где не могут ни учет нормально обеспечить, ни сохранность, тем больше это представляет угрозу мировой безопасности», — сказал он на брифинге.

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Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что оружие, которое Запад поставил Украине, уже появляется у израильских границ. Он выразил обеспокоенность тем, что системы вооружений могут оказаться в Иране и использоваться против Тель-Авива.

3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставляемое странами Запада оружие Украине, которое потом попадает на черный рынок, может повлиять на масштабы террористической деятельности в мире. Она добавила, что «главная угроза — это то, что террористическая и преступная деятельность может приобрести невиданные до этого масштабы».

Ранее, 28 апреля, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что вооружение, передаваемое Украине, попадает в руки террористов и на черный рынок, что сказывается на стабильности в Европе и мире в целом. По его словам, оружие далее переходит в руки террористических организаций.

23 апреля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что на Западе знают, что поставляемое украинским войскам вооружение попадает на черный рынок, но их СМИ это замалчивают.

В конце прошлого года военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive писал, что боевая техника, которую западные страны поставляют Киеву, всплывет на черном рынке в других частях света. Он отметил, что при таком объеме импорта оружия трудно отследить конечную точку его поставки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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