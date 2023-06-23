Тело мужчины подняли со дна озера в ХМАО

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры со дна озера подняли тело утонувшего мужчины. Об этом 23 июня сообщает «Центроспас-Югория».

Спасателям поступило сообщение с просьбой о помощи в поиске утонувшего мужчины 1981 года рождения. Работы велись на озере, расположенном в районе одного из месторождений, пишет Muksun.fm.

Водолазы обследовали дно водоема на площади 11 тыс. кв. м. Тело погибшего удалось обнаружить и поднять на поверхность, после чего его передали сотрудникам правоохранительных органов.

21 июня сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области сотрудники турбазы обнаружили тело рыбака, пропавшего 13-го числа. Предполагается, что его лодка перевернулась, в результате чего мужчина оказался в воде и утонул.