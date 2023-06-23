Власти Польши начали работу над 12-м пакетом санкций против России

Польские власти приступили к работе над 12-м пакетом санкций по отношению к России до финального принятия предыдущего. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в интервью агентству РАР.

«Независимо от удовлетворенности 11-м пакетом санкций нужно на постоянной основе оказывать все большее давление на Россию, поэтому мы уже обдумываем 12-й пакет санкций» — приводит его слова агентство.

Дипломат добавил, что польские власти планируют отсеять четыре аспекта, которые финансово обогащают Россию. В числе рассматриваемых ограничений запрет экспорта алмазов из России в Европейский союз. При этом страны Бенилюкса, в которых по большей части происходит коммерческий оборот указанных драгоценных камней, могут не поддержать такое ограничение. По мнению Вавжика, если Италию и Грецию удалось убедить закрыть свои порты, то можно и привлечь Бельгию, Нидерланды и Люксембург, уточняет «Газета.Ru».

В этот же день Евросоюз (ЕС) утвердил 11-й пакет антироссийских санкций, которые также коснулись компаний из Армении, Ирана, Китая, ОАЭ, Сирии, Узбекистана за поддержку РФ.

Ранее, 20 июня, депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек поделился с «Известиями» прогнозом о том, что после принятия 11-го пакета рестрикций ЕС приступит к разработке 12-го.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.